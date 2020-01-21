هبوط اليوان الصيني متأثرا بقلق الأسواق من انتشار "كورنا" الجديد

هوى اليوان الصيني اليوم فيما صعد الين الياباني، إذ أطلق انتشار فيروس شبيه لفيروس الالتهاب الرئوي في الصين شرارة نوبة مفاجئة من تحاشي المخاطر، وأحدث هزة في الأسواق العالمية.

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وتحمل اليوان الصيني معظم عبء مخاوف المستثمرين، إذ هوى بنسبة 0.7% في التداولات الخارجية إلى 6.9126 يوان للدولار، لينزل عن ذروة 6 أشهر التي سجلها الاثنين.

وفي السوق المحلية، سجل اليوان أضعف سعر له في أكثر من أسبوع عند 6.9094 يوان للدولار.

في المقابل، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 109.97 ين للدولار، حيث هرع المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل العملة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية.

وكانت بكين قد أعلنت عن حالة وفاة رابعة بالفيروس التاجي الجديد مع استمرار تزايد عدد الإصابات، في الوقت الذي يستعد فيه مئات الملايين من الصينيين لرحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتراجعت الأسهم العالمية حيث جدد انتشار الفيروس ذكريات مرض الالتهاب الرئوي الحاد في 2002 و2003، والذي نتج عن فيروس تاجي آخر تفشى في الصين وأودى بحياة زهاء 800 شخص في أنحاء العالم.

المصدر: "رويترز"