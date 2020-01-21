2.5 تريليون روبل خسائر روسيا نتيجة الاحتيال الإلكتروني

أعلن ستانيسلاف كوزنتسوف نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي، أن خسارة الاقتصاد عام 2019 نتيجة الاحتيال الإلكتروني، قد بلغت حوالي 2.5 تريليون روبل (أكثر من 40 مليار دولار).

وأضاف كوزنتسوف في مؤتمر صحفي في البيت الروسي على حلبة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "ستزداد خسائر الاقتصاد الروسي من الهجمات الإلكترونية"، حيث أن مخاطر الأمن السيبراني تحتل مرتبة أولوية، وهي في غاية الجدية.

وأضاف أن خسارة الاقتصاد الروسي من جرائم المحتالين عبر الإنترنت في عام 2020، قد تصل إلى 3.5 تريليون روبل.

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وذكر كوزنتسوف، أن "سبيربنك" قام بعد تسرب كبير للبيانات لديه في أكتوبر 2019 بصياغة برنامج آلي يمكنه منع تسرب المعلومات وبيانات العملاء بشكل غير مسبوق.

المصدر: تاس