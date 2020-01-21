ارتفاع سهم شركة روسية إلى مستويات قياسية بفضل معدنها

ارتفعت أسهم شركة المعادن الروسية "نورنيكل" خلال تعاملات الاثنين بنسبة 2.25% مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وجاء ذلك مع صعود سعر معدن البالاديوم.

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وصعدت قيمة أسهم الشركة إلى 22100 روبل للسهم (359 دولار)، وذلك بفضل ارتفاع سعر معدن البالاديوم، الذي جرى تداوله عند مستوى الـ2500 دولار للأونصة، أي أغلى من سعر الذهب.

وقفز سعر معدن البالاديوم خلال الأسبوعين الأخيرين وحدهما بأكثر من 25%، كما أن قيمته تضاعفت خلال العام الماضي.

وتعتبر "نورنيكل" أحد أكبر منتجي النيكل والبالاديوم في العالم، ويشكل إنتاج "نورنيكل" من البالاديوم حوالي 40% من الإنتاج العالمي لهذا المعدن. ولدى الشركة الروسية مناجم في روسيا وبوتسوانا وأستراليا وجنوب إفريقيا وفنلندا، وبلغت إيرادات الشركة أكثر من 6 مليارات دولار العام الماضي.

المصدر: وكالات