الخطوط القطرية تطير إلى وجهة جديدة في الشرق الأوسط

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، تدشين وجهات جديدة في العام الحالي 2020 بينها ولاية طرابزون الواقعة شمال شرق تركيا.

وقالت الشركة في موقعها الإلكتروني، إن طائراتها بدأت بتنظيم رحلات مباشرة إلى الولاية التركية، اعتبارا من الأحد الماضي، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

وبذلك تصبح طرابزون الوجهة التركية الثامنة للخطوط القطرية.

وإضافة إلى طرابزون، تسير الخطوط القطرية رحلات إلى مطارين في اسطنبول ومدن أضنة وأنقرة وإزمير٬ إضافة إلى رحلات موسمية إلى بودروم وأنطاليا.

المصدر: "ترك برس"