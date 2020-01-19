قطر تشيد محطة طاقة شمسية مع توتال وماروبيني

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، إن بلاده وقعت اتفاقية مع توتال الفرنسية وماروبيني اليابانية، لتشييد مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاوات.

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وأضاف الكعبي الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، أن كلفة محطة الطاقة الشمسية الجديدة حوالي 1.7 مليار ريال (467 مليون دولار).

وتابع الكعبي، أنه من المتوقع تشغيل محطة التوليد المذكورة بنصف قدرتها، بحلول الربع الأول من 2021 ليبلغ المشروع قدرته الكاملة بحلول الربع الأول من عام 2022.

أوضح الوزير، أن قطر تخطط لمزيد من مشروعات الطاقة الشمسية حيث تهدف الدولة إلى خفض انبعاثات الكربون وتقليص تأثيرها على البيئة.

وستملك شركة "سراج" للطاقة، وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية، 60 بالمئة في محطة الطاقة الشمسية المذكورة، بينما ستحوز توتال وماروبيني على الأربعين بالمئة الباقية.

المصدر: رويترز