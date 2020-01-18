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واشنطن تمدد تراخيص "شيفرون" في فنزويلا

مال وأعمال

واشنطن تمدد تراخيص
Reuters
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مددت السلطات الأمريكية تراخيص شركة النفط والغاز الأمريكية "شيفرون" وأربع شركات خدمات عاملة في حقول النفط في فنزويلا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، أن التمديد يشمل شركات Chevron، وHalliburton، و Schlumberger، وBaker Hughes.

ويسمح التمديد "للشركات الخمس مواصلة العمل وجميع الأنشطة اللازمة للعمليات والعقود أو الاتفاقيات الأخرى في فنزويلا بمشاركة PDVSA، وذلك حتى الساعة 12:01 بتوقيت الساحل الشرقي من تاريخ 22 أبريل 2020".

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وبذلك تكون واشنطن قد مددت التراخيص للشركات المذكورة لمدة 90 يوما إضافية.

وتحظر العقوبات التي تفرضها إدارة واشنطن على قطاع النفط في فنزويلا على الشركات الأمريكية التعامل مع أي هيئات أو مؤسسات حكومية تسيطر عليها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: نوفوستي

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