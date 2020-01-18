 
مباشر

ظهور زعيم جديد في قائمة "فوربس" لأغنى الأثرياء

مال وأعمال

ظهور زعيم جديد في قائمة
Reuters
رئيس شركة LVMH الفرنسية برنارد أرنو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3hy

تغيّر ترتيب الأثرياء في قائمة "فوربس" لأصحاب المليارات، حيث تراجع مؤسس شركة Amazon جيف بيزوس إلى المرتبة الثانية، ليحل محله في المرتبة الأولى رئيس شركة LVMH الفرنسية برنارد أرنو.

وربطت المجلة نجاح أرنو بارتفاع أسعار أسهم شركة LVMH بنسبة 0.7 ٪، وهو ما عاد عليه بزيادة ثروته بـ1.9 مليار دولار.

إقرأ المزيد
رابع أغنى رجل في العالم يقترب من شراء ميلان الإيطالي
رابع أغنى رجل في العالم يقترب من شراء ميلان الإيطالي

 كما انخفض سعر سهم شركة "أمازون" خلال مداولات يوم الجمعة وذلك بنسبة 0.7٪، مما أدى إلى خسارة بيزوس 760 مليون دولار.

وتقدر ثروة أرنو في الوقت الراهن بـ117 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة ثروة بيزوس 115.6 مليار دولار.

المصدر: radiosputnik

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنسف والمسخن إسرائيليان؟.. جدل بسبب تغريدة ناشط إماراتي