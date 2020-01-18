 
مباشر
عاجل
الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يحدد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية

S&P تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي في روسيا

مال وأعمال

S&P تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي في روسيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3f6

أشارت توقعات وكالة التصنيف العالمي S&P، إلى أن مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2020، سيسجل 1.8%.

وجاء في مذكرة عن الوكالة: "نتوقع زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، إلى 1.8 في المئة عام 2020، بسبب تخفيف سياسات النقد والقروض والميزانية".

وتشير التوقعات الرسمية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سيحقق هذا العام نسبة قدرها 1.3 في المئة.

إقرأ المزيد
توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العالمي والروسي في 2020
توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العالمي والروسي في 2020

وقال رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيكون في حدود 1.5% أو حتى أقل.

كما توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يصل هذا المؤشر إلى 1.7%، بعد أن طرح الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الجمعية الاتحادية عددا من المبادرات لتحسين المؤشرات الاجتماعية في البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن الوتيرة الحالية للنمو الاقتصادي في البلاد لا تكفي، ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحسين هيكلية الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنسف والمسخن إسرائيليان؟.. جدل بسبب تغريدة ناشط إماراتي