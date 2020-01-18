S&P تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي في روسيا

أشارت توقعات وكالة التصنيف العالمي S&P، إلى أن مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2020، سيسجل 1.8%.

وجاء في مذكرة عن الوكالة: "نتوقع زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، إلى 1.8 في المئة عام 2020، بسبب تخفيف سياسات النقد والقروض والميزانية".

وتشير التوقعات الرسمية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سيحقق هذا العام نسبة قدرها 1.3 في المئة.

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وقال رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيكون في حدود 1.5% أو حتى أقل.

كما توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يصل هذا المؤشر إلى 1.7%، بعد أن طرح الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الجمعية الاتحادية عددا من المبادرات لتحسين المؤشرات الاجتماعية في البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن الوتيرة الحالية للنمو الاقتصادي في البلاد لا تكفي، ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحسين هيكلية الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي