 
مباشر

قيمة "ألفابت" مالكة غوغل تتجاوز التريليون دولار

مال وأعمال

قيمة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3dj

أصبحت "ألفابت" الشركة الأم لغوغل، رابع مؤسسة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، ودفع ذلك بعض الصناديق المالكة لأسهم فيها، لطرح موضوع الاستفادة من المكسب الاستثنائي هذا.

وانضمت "ألفابت"، لشركات أبل وأمازون ومايكروسوفت، باعتبارها الشركات الأمريكية الوحيدة التي تبلغ قيمتها السوقية لكل منها تريليون دولار.

إقرأ المزيد
فرنسا تغرّم غوغل بمبلغ كبير بسبب سياستها الدعائية
فرنسا تغرّم غوغل بمبلغ كبير بسبب سياستها الدعائية

ومن المقرر أن تعلن "ألفابت" عن أرباح الربع الرابع، في الثالث من فبراير المقبل.

وفي أحدث تقرير لنتائج أعمالها، جاءت أرباح الشركة دون توقعات المحللين في الربع الثالث بحوالي 1.7 مليار دولار، لكن إيراداتها فاقت التوقعات.

ولم تؤثر تلك الأخبار على تفاؤل المستثمرين حيال الشركة، إذ تراجع سهم "ألفابت" على خلفية إعلان النتائج لفترة وجيزة قبل أن يستأنف الصعود بعد عدة أيام.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا