قيمة "ألفابت" مالكة غوغل تتجاوز التريليون دولار

أصبحت "ألفابت" الشركة الأم لغوغل، رابع مؤسسة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، ودفع ذلك بعض الصناديق المالكة لأسهم فيها، لطرح موضوع الاستفادة من المكسب الاستثنائي هذا.

وانضمت "ألفابت"، لشركات أبل وأمازون ومايكروسوفت، باعتبارها الشركات الأمريكية الوحيدة التي تبلغ قيمتها السوقية لكل منها تريليون دولار.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن تعلن "ألفابت" عن أرباح الربع الرابع، في الثالث من فبراير المقبل.

وفي أحدث تقرير لنتائج أعمالها، جاءت أرباح الشركة دون توقعات المحللين في الربع الثالث بحوالي 1.7 مليار دولار، لكن إيراداتها فاقت التوقعات.

ولم تؤثر تلك الأخبار على تفاؤل المستثمرين حيال الشركة، إذ تراجع سهم "ألفابت" على خلفية إعلان النتائج لفترة وجيزة قبل أن يستأنف الصعود بعد عدة أيام.

المصدر: رويترز