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الحكومة المصرية ترد على أنباء إصابة محصول القمح الوطني بـ"الصدأ الأصفر"

مال وأعمال

الحكومة المصرية ترد على أنباء إصابة محصول القمح الوطني بـ
Reuters
قمح
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نفت الحكومة المصرية أنباء عن إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حول هذا الأمر شائعة.

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وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكد أنه لا صحة لإصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، حيث أنه تم اعتماد أصناف تقاوي القمح المقاومة لمرض الصدأ التي تصلح للزراعة بكل أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية.

وأشار إلى تنظيم الإرشاد الزراعي ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأي فطريات.

المصدر: RT

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