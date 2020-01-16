واشنطن: الإمارات ستتحمل كلفة جناحنا في "إكسبو دبي 2020"

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستتمكن من المشاركة في المعرض العالمي، الذي تستضيفه دبي بعد أن عمدت حكومة الإمارات إلى تحمل كلفة جناحها في معرض "إكسبو 2020".

وبعد أن كانت قد حذرت من أن مشاركتها في المعرض غير محسومة، أكدت السلطات الأمريكية مشاركتها في معرض "إكسبو 2020"، الذي يفتتح في أكتوبر المقبل، ويعد أكبر معرض عالمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "الجناح الأمريكي بات ممكنا بفضل سخاء الحكومة الإماراتية اعترافا بالشراكة القوية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن المساهمة، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد تحدث في وقت سابق عن الحاجة لمبلغ 60 مليون دولار لإقامة الجناح في المعرض، الذي يستمر ستة أشهر.

وتمنع الولايات المتحدة التمويل الحكومي لمثل هذه الفعاليات، وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب الإنفاق خارج الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بدفع مساعدات.

المصدر: "أ ف ب"