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رويترز: وزير المالية اللبناني طلب من حاكم المصرف المركزي إرجاء مبادلة مقترحة لسندات دولية

مال وأعمال

رويترز: وزير المالية اللبناني طلب من حاكم المصرف المركزي إرجاء مبادلة مقترحة لسندات دولية
Reuters AK
مصرف لبنان المركزي
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طلب علي حسن خليل، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من حاكم المصرف المركزي إرجاء مبادلة مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع.

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وجاء هذا الطلب بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أنها قد تؤدي إلى تصنيف "تعثر انتقائي".

وقال المصدر إن خليل قال في رسالة إلى حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، إن الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ أولا قرارا حول كيفية تمويل سنداتها المستحقة في 2020.

وأضاف المصدر أن خليل أقر بحق المصرف المركزي في إدارة محفظته من السندات لكنه طلب إرجاء المبادلة، التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلا، بسبب الآثار المحتملة على التصنيف السيادي.

ويأتي طلب الحكومة اللبنانية مع تجدد أعمال الشغب في بيورت، حيث عمد المحتجون إلى تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف، في أعنف تحرك سجلته الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بلبنان في 17 أكتوبر.

وأمهل المحتجون رئيس الحكومة المكلف حسان دياب أمس مهلة يومين لإنجاز التشكيلة الحكومية الجديدة.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام لبنانية

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