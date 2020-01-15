"الخطوط الجوية القطرية" تؤكد استمرار رحلاتها إلى إيران

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط الجوية القطرية"، أكبر الباكر، اليوم الأربعاء، أن شركته ستواصل تسيير رحلاتها إلى إيران.

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وأشار الموظف إلى أن الشركة لم تخسر أي حجوزات خلال تصاعد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة.

وأُلغيت رحلات جوية عدة إلى إيران، الأسبوع الماضي بعد تحطم طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران، اعترفت السلطات الإيرانية لاحقا بأنها أسقطت بصاروخ إيراني مضاد للجو عن طريق خطأ.

وتصاعد الوضع في المنطقة بشكل حاد، نتيجة سلسلة من الأحداث الناتجة عن توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وجرى إسقاط الطائرة الأوكرانية بعيد توعد الولايات المتحدة باستهداف 52 موقعا في إيران بعد تعرض موقعين يستخدمهما العسكريون الأمريكيون في العراق، لقصف صاروخي إيراني، ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 3 يناير.

وتستخدم شركات طيران عديدة المجال الجوي الإيراني، ومن بينها "الخطوط الجوية القطرية"، التي لا يُسمح لها بالتحليق في أجواء بعض الدول الخليجية العربية المجاورة لقطر.

المصدر: "رويترز"