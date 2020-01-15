شركة طيران أوروبية تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ في مصر بعد توقف 5 سنوات

قالت شركة الطيران منخفض التكلفة "إيزي جت" إنها ستستأنف تسيير رحلات بين بريطانيا ومنتجع شرم الشيخ في مصر، في يونيو المقبل، عقب توقف استمر قرابة خمس سنوات.

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وأعلنت "إيزي جت" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من يونيو، فإنها ستسير رحلتين أسبوعيا من مانشستر إلى شرم الشيخ، واعتبارا من سبتمبر ستسير رحلتين من جاتويك في لندن.

ورفعت الحكومة البريطانية قيود منع السفر جوا إلى مطار شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، بعد توقف الطيران منذ عام 2015 حين جرى إسقاط طائرة ركاب روسية، ما أودى بحياة 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها بعد الإقلاع بوقت قصير من المنتجع.

المصدر: رويترز