بعد فضيحة مدوية.. دولة أوروبية تغرم "فولكسفاغن" ملايين الدولارات

قالت هيئة مراقبة المستهلكين في بولندا "UOKiK"، اليوم الأربعاء، إن شركة "فولكسفاغن" ستغرَّم نحو 31.6 مليون دولار، لتضليل العملاء بشأن انبعاثات سياراتها.

وأوضح ماريك نيكيشال، رئيس "UOKiK" في بيان له أن "المعلومات الكاذبة في المواد الإعلانية تسببت في معلومات مضللة، لقد أشاروا إلى موقف فولكسفاغن المؤيد للبيئة، بينما السيارات في الواقع غير صديقة للبيئة".

وتغطي الغرامة فترة ما بين عامي 2008 و2016 وتتعلق بسيارات "فولكسفاغن" و"أودي" و"سيات" و"سكودا" التي لديها برنامج التحكم في المحرك "إي.إيه 189 إي يو 5".

وتلك البرامج يمكن أن ترصد متى تخضع السيارة لاختبارات وتقلص انبعاثات أكاسيد النتروجين فقط لأغراض الحصول على درجة جيدة.

ويتعين أن تبلغ "فولكسفاغن" أيضا أي مستهلك اشترى سيارة بمحرك "إي إيه 189" أي يو بشأن القرار. وتملك الشركة حق الاستئناف ضد قرار المكتب أمام المحكمة.

وتم تغريم الشركة بالفعل بسبب ما يعرف بفضيحة "ديزل غيت" في عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا. واعترفت في عام 2015 بالغش في اختبارات الانبعاثات الأمريكية على محركات الديزل.

المصدر: د ب أ+ رويترز