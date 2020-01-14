"بلومبرغ": نفط الشرق الأوسط لا يمكن الاستغناء عنه وترامب على خطأ

اعتبرت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطأ عندما أطلق تصريحات رنانة الأسبوع الماضي، قال فيها إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط.

وكدليل على ذلك ذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة لا تزال تستورد أصناف من النفط الخام من العراق والسعودية، وأن مصافي النفط الأمريكية بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط لتكريره وتصنيع منتجات يطلبها زبائنها.

كذلك أن حدوث أي خلل في إمدادات الخام القادمة من الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أطلق التصريحات خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدتين جويتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، ما أثار مخاوف من تصاعد الهجمات على البنية التحتية النفطية الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك احتمال عرقلة تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ورغم التداعيات الخطيرة التي قد تحدث من عرقلة إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، إلا أن "بلومبرغ" قالت إن كميات ضئيلة يتم تصديرها من منطقة الخليج إلى المصافي بالولايات المتحدة، إذ أنها كانت في 2019 أقل من 5% من الإمدادات التي تمر عبر هرمز.

المصدر: "بلومبرغ"