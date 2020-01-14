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الإمارات تتفق مع اليابان على تخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من النفط

مال وأعمال

الإمارات تتفق مع اليابان على تخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من النفط
Reuters
الإمارات تتفق مع اليابان على تخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من النفط
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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وقعت اتفاقا للتعاون مع اليابان في مجال الطاقة لتخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من الخام في مستودعات يابانية.

وبموجب بنود الاتفاق الجديد، ومدته ثلاث سنوات، تستطيع "أدنوك" تخزين النفط الخام في المنشآت اليابانية وبيعه إلى عملائها، شريطة أن تغطي أي نقص في إمدادات النفط بالسوق اليابانية بكميات محددة، إذا ما وقع.

وتستورد اليابان حوالي 25% من حاجاتها للنفط الخام من الإمارات. وتأتي الخطوة في ظل سعي اليابان لتعزيز أمن إمدادات الطاقة لديها في ظل توترات جيوسياسية بالشرق الأوسط تتنامى منذ العام الماضي. وتشتري اليابان الفقيرة بالموارد الطبيعية نحو تسعين بالمئة من نفطها من منطقة الخليج.

المصدر: "رويترز"

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