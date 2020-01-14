بالأرقام.. ارتفاع الصادرات التركية إلى العالم العربي

تصدرت منطقة الشرق الأوسط قائمة المناطق التي شهدت زيادة في استقبال الصادرات التركية خلال 2019، بزيادة 7.8% مقارنة مع عام 2018، لتكون أكثر مناطق العالم نموا في استقبال السلع التركية.

وتمكنت تركيا خلال العام الماضي من زيادة صادراتها، رغم تأثيرات المشهد السياسي على الاقتصاد العالمي، وإشارات الركود، وسياسات التباطؤ والحمائية التجارية حول العالم.

ورغم تراجع الصادرات التركية خلال 2019 إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذين يعتبران سوقين تقليديين للمنتجات التركية، إلا أن أنقرة نجحت في رفع حجم صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط، ورابطة الدول المستقلة، والعديد من البلدان الإفريقية.

وأظهرت بيانات أن تركيا حققت العام الماضي زيادة في الصادرات بنسبة 1.6% إلى 165.959 مليار دولار.

وتصدرت بلدان الاتحاد الأوروبي وجهة الصادرات التركية من حيث القيمة، وبلغت 82.2 مليار دولار، والشرق الأوسط 26.1 مليار دولار، وبلدان إفريقيا 15.5 مليار دولار، وبلدان رابطة الدول المستقلة 12.9 مليار دولار، ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 9.4 مليار دولار.

المصدر: "الأناضول"