الذهب يتراجع بشكل مفاجئ في مصر خلال دقائق

فقدت أعيرة الذهب في مصر 7 جنيهات خلال دقائق في بداية تعاملاتها بالسوق المحلية، اليوم الاثنين، بعدما تراجعت 4 جنيهات ثم 3 جنيهات متلاحقة.

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ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية يباع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 بـ797 جنيها، مقابل 804 جنيهات أمس.

ويباع عيار 21 بـ698 جنيها، وعيار 18 بـ598 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5 آلاف و584 جنيها.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه والأوقية عالميا، إضافة إلى أي أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ويلجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن خلال الأزمات، وقد يتغير سعره على مدار اليوم أكثر من مرة.

المصدر: الوطن