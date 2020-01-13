 
مباشر
عاجل
أردوغان يعلن أنه سيحضر قمة برلين بشأن ليبيا في 19 يناير مع بوتين وكونتي

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ في مصر خلال دقائق

مال وأعمال

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ في مصر خلال دقائق
Reuters
الذهب في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n293

فقدت أعيرة الذهب في مصر 7 جنيهات خلال دقائق في بداية تعاملاتها بالسوق المحلية، اليوم الاثنين، بعدما تراجعت 4 جنيهات ثم 3 جنيهات متلاحقة.

إقرأ المزيد
هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر
هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية يباع الغرام الواحد من الذهب عيار 24  بـ797 جنيها، مقابل 804 جنيهات أمس.

ويباع عيار 21 بـ698 جنيها، وعيار 18 بـ598 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5 آلاف و584 جنيها.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه والأوقية عالميا، إضافة إلى أي أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ويلجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن خلال الأزمات، وقد يتغير سعره على مدار اليوم أكثر من مرة.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي