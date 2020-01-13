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لبنان.. الليرة تتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى في عقود

مال وأعمال

لبنان.. الليرة تتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى في عقود
Globallookpress
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تراجعت العملة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء، يوم الأحد، إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ اتفاق الطائف في 1989، كما أن العملة السورية شهدت تراجعا هي الأخرى.

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ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فقد جرى بيع العملة الأمريكية أمس عند 2450 ليرة لبنانية للدولار، وسط إشاعات تتحدث عن إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة لبنانية في الفترة المقبلة.

وفي ظل ذلك تراجعت العملة السورية، الأحد، إلى مستويات قياسية متدنية أيضا، حيث تجاوزت مستوى الألف ليرة للدولار الواحد، وسط صمت من الحكومة السورية.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن تراجع الليرة السورية يأتي وسط مضاربات داخلية وخارجية نتيجة العوامل السياسية، وما يتعرض له لبنان الذي سجل فيه سعر صرف الليرة اللبنانية مستويات متدنية هي الأولى في عقود.

وبينت مصادر في سوق الصرف السورية لـ "الوطن" وجود حالة حذر وترقب في التعاملات، وهي عند مستويات متدنية نسبيا، وتنحصر في بعض شركات الصرافة، الذين يسعون إلى الشراء من المواطنين، ومن الشركات والصيارفة الآخرين، ما يعني زيادة الطلب في السوق، مقارنة بالعرض.

المصدر: وكالات

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