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واشنطن تسعى إلى قطع الطريق أمام النفط الإيراني إلى الصين

مال وأعمال

واشنطن تسعى إلى قطع الطريق أمام النفط الإيراني إلى الصين
Reuters
واشنطن تسعى إلى قطع الطريق أمام النفط الإيراني إلى الصين
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تعتزم واشنطن الضغط على بكين لدفعها لوقف شراء النفط من إيران التي تخضع لعقوبات أمريكية شديدة، وفقا لما صرح به وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، يوم الأحد، لقناة "فوكس نيوز".

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ووفقا للوزير الأمريكي، فإن نحو 70% من صادرات إيران النفطية تذهب إلى الصين، وبفضل عائدات النفط على وجه الخصوص، تقوم طهران "بتمويل الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط".

ورغم ذلك، فإن عائدات طهران من مبيعات النفط ضئيلة جدا، كون الولايات المتحدة من خلال العقوبات قلصت مبيعات النفط الإيراني بأكثر من 95%.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تجري محادثات مع السلطات الصينية لوقف إمدادات النفط من إيران.

وكانت طهران قد أعلنت، في 2 ديسمبر الماضي، أنها تواصل تصدير النفط رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

المصدر: وكالات

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