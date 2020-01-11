ميركل: ألمانيا تدعم تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم السبت، أن بلادها تدعم تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" الخاص بنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق.

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وفي ختام محادثات أجرتها في موسكو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قالت ميركل أثناء مؤتمر صحفي مشترك بين الزعيمين: "بالطبع ناقشنا مشروع السيل الشمالي-2. أعتقد أن هذا المشروع يكتسب قوة قانونية في ضوء تجديد القوانين الأوروبية، لذ يتعين علينا إتمامه". وأضافت: "إنه مشروع اقتصادي، لذا نعتبره صحيحا".

وقالت ميركل إن ألمانيا لا تؤيد العقوبات عابرة الحدود، والتي فرضتها الولايات المتحدة على الأطراف المشاركة في تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، قائلا إن برلين تعتبر العقوبات عابرة الحدود "أمرا غير صحيح".

كما أكدت المستشارة أن بلادها لا ترى أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى اعتماد أوروبا على روسيا في مجال توريد الغاز الطبيعي. وقالت ميركل: "أما من يزعم أننا نقع في تبعية أحادية الجانب فيمكنني القول له إن ألمانيا وسائر الدول المستفيدة من السيل الشمالي-2 مهتمة بتنويع توريدات الغاز"، مضيفة: "أعتقد أنه مشروع مهم".

ويضم مشروع "السيل الشمالي-2" مد خطي أنابيب تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويتم مدهما من سواحل روسيا حتى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتتعاون شركة "غازبروم" الروسية، في إطار هذا المشروع، مع شركتي Uniper وWintershall الألمانيتين، وشركة OMV النمساوية، وShell البريطانية الهولندية المشتركة.

ويمر الأنبوب الذي يحاذي أراضي دول الترانزيت (أوكرانيا وبيلاروس وبولندا وغيرها من دول شرق أوروبا والبلطيق)، عبر المناطق الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

المصدر: تاس