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بوتين يعلن موعد إطلاق قطارات الشحن مع القرم

مال وأعمال

بوتين يعلن موعد إطلاق قطارات الشحن مع القرم
Sputnik
صورة من الأرشيف
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موعد إطلاق قطارات الشحن عبر جسر القرم، الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية الأم.

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وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي حول تطوير شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، إنه من المتوقع أن تبدأ حركة قطارات الشحن عبر جسر القرم مطلع يوليو المقبل.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم في تنمية شبه الجزيرة الروسية ونقل البضائع إليها بشكل منتظم ويسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية في الجزيرة، بما في ذلك السلع الغذائية والوقود ومواد البناء.

وكان الرئيس الروسي قد دشن في 23 ديسمبر الماضي قسم قطارات الركاب من جسر القرم، الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسيتين جنوب غربي البلاد فوق مضيق كيرتش بين بحري آزوف والأسود.

ويعتبر جسر القرم فوق مضيق كيرتش أطول جسر في أوروبا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، ويتكون من قسمين: أحدهما للسيارات والثاني للقطارات.

وتم تدشين القسم الأول، المخصص للسيارات في مايو عام 2018. وفي نهاية ديسمبر الماضي تم تدشين القسم الثاني، المخصص للقطارات.

وفي الماضي كانت القطارات تصل من روسيا إلى القرم عبر أوكرانيا، لكن بعد عودة شبه الجزيرة إلى قوام روسيا في 2014 أوقفت كييف عبور القطارات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"

 

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