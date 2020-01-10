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كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران على أسعار النفط؟

مال وأعمال

كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران على أسعار النفط؟
Reuters
كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران على أسعار النفط؟
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قال خبير الأسواق، سيرغي سوفيروف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران قد تساهم في رفع أسعار النفط إلى 75 – 80 دولارا للبرميل.

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وأضاف الخبير، أن الولايات المتحدة تصر على فرض عقوبات إضافية قاسية على إيران بهدف إيصال صادرات إيران من النفط الخام إلى الصفر وفرض قيود جديدة على القطاع المالي في إيران.

وأشار إلى أنه في ظل ذلك قد تقوم الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" بزيادة إنتاجها من الخام.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح أمس بأن عقوبات جديدة ضد إيران بسبب استهدافها لقواعد عسكرية في العراق قد دخلت حيز التنفيذ.

المصدر: "نوفوستي"

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