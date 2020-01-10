دور محمد بن سلمان في إبرام اتفاق المنطقة المقسومة

أشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بدور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إبرام اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية، والذي في إطاره سيتم استئناف الإنتاج من حقلين مشتركين.

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وقال الغانم، خلال جلسة لمجلس الأمة الكويتي عقدت أمس جرت فيها مناقشة بنود الاتفاق مع السعودية، إن ولي العهد السعودي لعب دورا حاسما في إبرام الاتفاق، مشيرا إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان منصفا خلال تحضيرات الاتفاق.

بدوره كشف وزير النفط الكويتي خالد الفاضل عن الفوائد التي ستعود على الكويت من وراء الاتفاق، حيث قال إن توقيع مذكرة التفاهم يعني حصول الكويت على منفذ بحري جديد لتصدير حصتها من نفط المنطقة المقسومة.

وأضاف، أن توقيع الاتفاق يعني عودة 250 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج الكويتي، بالإضافة إلى زيادة احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي.

في كلمة لوزير النفط بمجلس الأمة حول اتفاقية (المنطقة المقسومة) بين الكويت والسعودية: توقيع مذكرة التفاهم يعني عودة إنتاج 250 ألف برميل يوميا قبل نهاية 2020 وزيادة القدرة الانتاجية للكويت مع الالتزام بحصتها من أوبك#الكويت#كونا

(ا.د) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 9, 2020

من جهته أشاد وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر المحمد، بالاتفاق، وقال في كلمة بمجلس الأمة: "نفخر بهذا الإنجاز التاريخي الذي جسد عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين في إطار من الوضوح والصراحة الذي ينطلق من الإيمان الكامل بالمصير المشترك والعمق الاستراتيجي الممتد بينهما".

وزير الخارجية: تم التوافق في اطار التفاوض مع السعودية وفق ثلاث مبادىء هي السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم اليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965 وخط التقسيم خط حدود نهائي بين البلدين وضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة باعتباره تعهد قاطع ملزم لكلا الطرفين — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 9, 2020

وعن الطريقة التي تم التوصل فيها للاتفاق، قال الوزير الكويتي: "تم التوافق بين البلدين في إطار التفاوض مع السعودية وفق 3 مبادئ هي السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم أليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965 ورسم التقسيم خط حدود نهائي بين البلدين وضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة".

وكانت السعودية والكويت قد وقعتا نهاية ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم تقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة الحدودية، كما وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.

المصدر: "كونا"