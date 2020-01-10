صفقة تفتح أبواب نادي المليارديرات أمام رجلي أعمال روسيين

ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، التي تتابع عالم الأعمال، أن رجلي أعمال من روسيا دخلا نادي المليارديرات في العام الجاري 2020.

وقالت، إن مؤسسي شركة البرمجيات Veeam Software راتامير تيماشيف وأندريه بارانف باتا من أصحاب المليارديرات.

وأشارت إلى أن رجلي الأعمال دخلا نادي المليارديرات بعدما قام الصندوق الاستثماري الأمريكي Insight Partners بشراء شركتيهما في إطار صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار.

وأضافت، أن كلا من رجلي الأعمال سيجني من الصفقة نحو 1.2 مليار دولار، ووفقا لبيانات "فوربس" فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات الصفقة في الربع الأول من العام الجاري.

وتقوم Veeam Software بتطوير برمجيات وتقديم خدمات لحماية بيانات الشركات، ولدى الشركة الروسية أكثر من 365 ألف عميل في 160 دولة، كما أنه لديها مكاتب في 30 بلدا.

المصدر: "سبوتنيك"