بورصة السعودية تتألق مع انتعاش في الخليج بفضل انحسار توترات الشرق الأوسط

قالت "رويترز" إن بورصات الخليج صعدت وأن بورصة السعودية حققت أداء أفضل من سائر بورصات المنطقة، حيث عدل المستثمرون مراكزهم بفعل مؤشرات على عدم حدوث مزيد من التصعيد بين طهران وواشنطن.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 2.7 بالمئة، وهي أعلى زيادة يومية له منذ أكتوبر 2018، وقفز سهم مصرف الراجحي 2.3 بالمئة، بينما زاد سهم شركة النفط الحكومية "أرامكو" السعودية 2.3 بالمئة إلى 35 ريالا منهيا خسائره التي استمرت أربعة أيام متتالية.

وكشفت بيانات "رفينيتيف" أن قيمة أسهم أرامكو التي جرى تداولها، بلغت 897.2 مليون ريال (239.19 مليون دولار) عند الإغلاق، حيث جرى تداول نحو 25.8 مليون سهم.

وصعد مؤشر بورصة دبي 1.3 بالمئة، بعد يوم من تراجعه 1.2 بالمئة، مع قيادة القطاع المالي للمكاسب. وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة فيما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2 بالمئة.

وفي أبو ظبي، زاد مؤشر البورصة 1.1 بالمئة مدفوعا بصعود سهم بنك أبو ظبي الأول 1.7 بالمئة وارتفاع سهم بنك أبو ظبي التجاري 1.7 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر البورصة القطرية واحدا بالمئة عند الإغلاق، مع صعود سهم مصرف الريان 2.3 بالمئة وزيادة سهم بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة الكويت 1.9 بالمئة مع ارتفاع جميع الأسهم على المؤشر.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 1.7 بالمئة مواصلا مكاسبه التي بدأها في الجلسة السابقة، وزاد سهم البنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة، فيما قفز سهم القابضة المصرية الكويتية 4.2 بالمئة.

وكشفت بيانات البورصة، يوم الخميس، أن المستثمرين المصريين أقبلوا على شراء الأسهم أكثر من البيع.

المصدر: رويترز