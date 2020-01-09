الأسهم الأمريكية تحقق مستوى قياسيا

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند فتح التداول، اليوم الخميس.

وسجلت تلك المؤشرات مستوياتها بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وإيران عن أخذ مزيد من الخطوات العسكرية، في حين تدعمت المعنويات الإيجابية بفضل تعزز التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وجاء أكبر دعم للمؤشرات الرئيسية من أسهم "ألفابت" و"فيسبوك" و"آبل" و"أمازون كوم" و"نتفلكس" بعد تعليقات إيجابية من شركات سمسرة.

وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 106.88 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة ليفتح عند 28851.97 نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 12.98 نقطة أو 0.40 بالمئة مسجلا 3266.03 نقطة، وتقدم المؤشر "ناسداك المجمع" 73.03 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 9202.27 نقطة.

المصدر: رويترز