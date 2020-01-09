الجزائر.. توقيع اتفاق إنجاز مصنع لتكرير البترول بنحو 4 مليارات دولار

وقعت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، أمس الأربعاء، على عقد مع شركتي "تيكنيكاس رونيداس" الإسبانية، و"سامسونغ إنجينيرينغ" الكورية الجنوبية، لبناء مصنع لتكرير البترول الخام.

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ويضم مشروع مصنع التكرير الذي تقدر تكلفته بزهاء 3.7 مليار دولار، إنشاء وحدات معالجة وفضاء لتخزين المنتجات ومنطقة أشغال في ناحية حاسي مسعود بمدينة ورقلة جنوب البلاد، وتقدر طاقته الإجمالية بـ 5 ملايين طن سنويا.

وسينتج مصنع التكرير العديد من المواد بالمعايير الأوروبية "يورو V" وهي البروبان والبوتان والبنزين والكيروسين والمازوت والزفت.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب مناقصة أطلقتها شركة "سوناطراك" في 2017، وتقدمت 7 شركات بعروض ليتم الاحتفاظ بأربعة منها في مايو 2018.



وخلال مراسم التوقيع، شدد المدير العام لـ "سوناطراك"، كمال الدين شيخي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، مضيفا أن "الشركات الدولية الأكثر كفاءة ستجد دوما في الجزائر ومع سوناطراك أحسن الظروف بهدف مرافقتنا لإنجاز مشاريعنا الأكثر تعقيدا".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية