توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العالمي والروسي في 2020

نشر البنك الدولي، الأربعاء، توقعات سنوية لحالة الاقتصاد العالمي ومن ضمنها لروسيا، وتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2020 بنحو 2.5%.

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وقال البنك الدولي في التقرير، إنه "يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% في 2020، في ظل تعافي الاستثمارات والتجارة بشكل تدريجي بعد ضعف كبير في العام الماضي".

إلا أن البنك الدولي أشار إلى أن مخاطر انخفاض النمو الاقتصادي ما تزال قائمة.

وتوقع البنك أن يتباطأ ​​نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.4% في 2020، وعزا ذلك بشكل جزئي إلى "الضعف المستمر في التصنيع"، على أن يتسارع النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية هذا العام إلى 1.4%.

ووفقا لتوقعات البنك الدولي سيتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% هذا العام، ما يعكس التأثير السلبي لزيادة التعريفات الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع خبراء البنك حدوث "تباطؤ معتدل" في الاقتصاد الصيني إلى 5.9%.

أما الاقتصاد الروسي فقد توقع البنك أن ينمو خلال العام الجاري بنسبة 1.6% وفي العاميين 2021 و2022 بنسبة 1.8%.

المصدر: "نوفوستي"