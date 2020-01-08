 
مباشر
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: تلقيت اتصالا من أمريكا وقت سقوط الصواريخ على قاعدة عين الأسد وقاعدة الحرير

وزير النفط الإيراني: ارتفاع أسعار الخام يفيد طهران

مال وأعمال

وزير النفط الإيراني: ارتفاع أسعار الخام يفيد طهران
Reuters
وزير النفط الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n17d

نقلت وكالة أنباء "الطلبة" شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قوله الأربعاء عقب هجوم إيران الصاروخي على أهداف أمريكية في العراق، إن طهران تستفيد من ارتفاع أسعار الخام.

إقرأ المزيد
أمين عام أوبك: إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة
أمين عام أوبك: إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة

وأضاف زنغنه أن "أسعار النفط تتجه للصعود وهذا يفيد إيران... ينبغي أن يمتنع الأمريكيون عن زعزعة المنطقة ويدعون شعوب المنطقة لتعيش".

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أشهر، الأربعاء، بعد الضربة العسكرية الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، ما يثير المخاوف من صراع يعطل إمدادات النفط.

وكان أمين عام أوبك، أكد الأربعاء، أنه على ثقة بأن زعماء الشرق الأوسط يبذلون كل ما يستطيعون لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

ووصف توقعات الطلب بأنها "ليست قوية لكنها لا تمثل مبعث قلق".

ولفت أمين عام أوبك، بأنه قال في رسالة إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إن أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب