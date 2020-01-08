وزير النفط الإيراني: ارتفاع أسعار الخام يفيد طهران

نقلت وكالة أنباء "الطلبة" شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قوله الأربعاء عقب هجوم إيران الصاروخي على أهداف أمريكية في العراق، إن طهران تستفيد من ارتفاع أسعار الخام.

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وأضاف زنغنه أن "أسعار النفط تتجه للصعود وهذا يفيد إيران... ينبغي أن يمتنع الأمريكيون عن زعزعة المنطقة ويدعون شعوب المنطقة لتعيش".

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أشهر، الأربعاء، بعد الضربة العسكرية الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، ما يثير المخاوف من صراع يعطل إمدادات النفط.

وكان أمين عام أوبك، أكد الأربعاء، أنه على ثقة بأن زعماء الشرق الأوسط يبذلون كل ما يستطيعون لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

ووصف توقعات الطلب بأنها "ليست قوية لكنها لا تمثل مبعث قلق".

ولفت أمين عام أوبك، بأنه قال في رسالة إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إن أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.

المصدر: رويترز