ارتفاع العجز التجاري للجزائر 48% في 2019 بالمقارنة مع 2018

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بزيادة عجز الميزان التجاري للبلاد بـ5.75 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019، مقابل عجز بـ3.88 مليار في 2018، أي ما يمثل زيادة قدرها 48%.

وبلغت قيمة الصادرات الجزائرية زهاء 32.62 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019، مقابل 38.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، بتراجع قدره 14.44%، وفقا للإحصائيات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

وعلى الجانب الآخر بلغت واردات الجزائر 38.37 مليار دولار مقابل 42 مليار، لتسجل كذلك عجزا بـ8.66%.

وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن الصادرات من يناير إلى نوفمبر، سمحت بتغطية الواردات بما يقارب 85.01% مقابل 90.76% في نفس الفترة من السنة الفائتة.

ومثلت المحروقات أهم مبيعات الجزائر في الخارج خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019 بنسبة 92.76% من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية، لتبلغ 30.25 مليار دولار، مقابل 35.45 مليار، خلال نفس الفترة من 2018، بتراجع قدره 14.65%.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية