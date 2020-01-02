مصر: أرباح بنك ناصر تحقق رقما هو الأعلى منذ عام 1971

كشف تقرير حول إنجازات بنك ناصر الاجتماعي خلال عام 2019، أن أرباح البنك تجاوزت مليار جنيه للمرة الأولى منذ إنشائه، لتصل إلى نحو مليار و80 مليون جنيه (نحو 67 مليون و317 ألف دولار).

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك نموا ملحوظا في جميع القطاعات خلال العام المالي 2018-2019 كما بلغ إجمالي ميزانية البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

ووصل عدد عملاء الحسابات الجارية بالبنك إلى مليون و98 ألف عميل، وفي سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 1.03 مليار جنيه ومنح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 55.4 مليون جنيه لعدد 57794 مستفيدا وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد 43680 مستفيدا وبلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لعدد 1.722.542 مستفيد.

وفي ما يتعلق بمجال النشاط المصرفي للبنك، أشار التقرير إلى أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه بلغت 8.43 مليار جنيه منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 91288 مستفيدا كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه لعدد 7172 مستفيدا وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه.

‎واستعرض التقرير دور البنك الرائد في مجال التكافل الاجتماعي أسس البنك صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة وقد بدأ انطلاق الصندوق بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، كما يساهم بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه وتم التعاقد مع بنوك مصر والأهلي وقناة السويس كمتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق.

المصدر: "الشروق"