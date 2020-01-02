السلطان قابوس يصادق على ميزانية الدولة للسنة 2020

أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد آل سعيد، مرسوما بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، في أول قرار بعد استقرار حالته الصحية وتعافيه.

وأوضحت وسائل إعلام عمانية أنه وفقا للمرسوم، تم تقدير جملة الإيرادات للموازنة في عام 2020 بحوالي 10.7 مليار ريال عماني (27.82 مليار دولار)، بزيادة بلغت 6% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي.

جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م pic.twitter.com/1Q0eD7fsEu — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) January 1, 2020

وذكرت أنه تم احتساب الميزانية الجديدة على أساس سعر النفط 58 دولارا للبرميل، كما قدرت قيمة الإنفاق العام للسلطنة بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2% عن الإنفاق المقدر للعام الماضي.

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المصدر: وسائل إعلام عمانية