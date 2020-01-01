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العراق الوجهة الأولى للشوكولاته الإيرانية

مال وأعمال

العراق الوجهة الأولى للشوكولاته الإيرانية
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بلغت صادرات إيران من الحلويات والشوكولاته والمعجنات 673 ألفا و500 طن، بقيمة 781 مليون دولار في السنة التصديرية المنتهية 20 مارس 2019، حيث شكل العراق الوجهة الأولى لهذه السلع.

وتأتي بعد السوق العراقية، في استيراد الشوكولاته والحلويات والمعجنات الإيرانية، أفغانستان وباكستان وقطر وتركمانستان والإمارات.

وسجلت قيمة واردات العراق من هذه السلع 201 مليون دولار في الفترة المذكورة، في مقابل 63 مليون دولار لأفغانستان و32 مليون دولار لباكستان.

الوصدر: وكالة فارس

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