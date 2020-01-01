الغاز الروسي يتدفق إلى بلغاريا عبر "السيل التركي"

أعلنت بلغاريا أنها بدأت، اليوم الأربعاء، الحصول على الغاز الروسي عبر خط "السيل التركي" وليس عبر رومانيا، وهو ما سيوفر للبلاد حوالي 41 مليون يورو سنويا، بحسب شركة الغاز البلغارية .

وقالت الشركة البلغارية "بلغارغاز" إن توفير هذا المبلغ يرجع إلى إلغاء تكاليف نقل الغاز عبر أراضي رومانيا، والتي لم تعد الشركة تدفعها، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس إيجابا عليها وعلى المستهلك البلغاري للغاز الطبيعي الروسي.

ووقعت شركة "بولغارغاز" في أكتوبر الماضي اتفاقا إضافيا مع شركة "غازبروم" الروسية، لتغيير نقطة وصول الغاز الروسي إلى بلغاريا عبر الأراضي التركية.

المصدر: نوفوستي