الصين: رغم الضبابية والضغوط اقتصادنا ينمو بمتانة

قال البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في البلاد يظل متينا، رغم الضغوط الضخمة نسبيا وتنامي الضبابية الخارجية.

إقرأ المزيد

وأوضح بنك الشعب الصيني (المركزي) في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للربع الرابع من العام المنصرم أنه سيعمل على درء المخاطر المالية ونزع فتيلها وسط "تغيرات عميقة" في الاقتصاد المحلي والدولي.

وأضاف أنه سيبقي سعر صرف اليوان الصيني متوازنا ومستقرا، وسيستخدم أدوات نقدية متعددة وسياسة مرنة للمحافظة على السيولة.

وتابع أنه سيبقي على نمو المعروض النقدي والتمويل الاجتماعي منسجما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة مسجلا أدنى مستوياته في نحو 30 عاما.

ورغم إبداء النشاط الاقتصادي مؤخرا بوادر تسارع، يتوقع المحللون على نطاق واسع أن تطبق بكين مزيدا من إجراءات التحفيز في 2020 للحيلولة دون تباطؤ أشد.

المصدر: رويترز