"نفطوغاز" الأوكرانية قد تدخل في مفاوضات حول استئناف استيراد الغاز الروسي

أعلن رئيس شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، أندريه كوبيليف، عن إمكانية الدخول في مفاوضات مع "غازبروم" الروسية حول استئناف استيراد الغاز الروسي.

وقال كوبيليف خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "أما بخصوص استيراد الغاز، فتجري هناك مناقشات حامية وحثيثة داخل الحكومة الأوكرانية. وبعد إتمام المناقشات، قد نعود إلى هذا الموضوع"، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لا تجري شركته أي مفاوضات مع "غازبروم" بهذا الشأن.

وأشار إلى أن أي مسائل متعلقة بعقود جديدة بين "نفطوغاز" و"غازبروم" حول ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا، ستتم تسويتها وفق القانون السويدي، علما بأن محكمة ستوكهولم نظرت في الخلافات السابقة بين الشركتين.

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وأعرب رئيس الشركة الأوكرانية عن أمله بأن يكون العقد الجديد حول ترانزيت الغاز نافعا بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.

وتتوقع "نفطوغاز" ضخ 75 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية في عام 2020.

يذكر أن "غازبروم" الروسية و"نفطوغاز" الأوكرانية اتفقتا على تسوية الخلافات بينهما وعقد جديد حول ترانزيت الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. أما توريدات الغاز الروسي إلى أوكرانيا، فقد تخلت كييف عن استيراد الغاز من روسيا في عهد الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو.

المصدر: نوفوستي