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ترحيب أوروبي باتفاق الغاز بين روسيا وأوكرانيا

مال وأعمال

ترحيب أوروبي باتفاق الغاز بين روسيا وأوكرانيا
Sputnik
ترحيب أوروبي باتفاق الغاز بين روسيا وأوكرانيا
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رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق الغاز الذي أبرمته أمس موسكو وكييف، ما يضمن مواصلة تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية.

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وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، في تغريدة نشرها: "أنا ممتن للغاية للعمل الشاق والجهود التي بذلت، فبناء على الاتفاق السياسي المبرم بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تم توقيع اتفاقية لترانزيت الغاز بين الشركات المعنية، ما يضمن استمرار إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد 1 يناير 2020".

وكانت موسكو وكييف وقعتا مساء الاثنين مجموعة من الاتفاقات لمواصلة ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بما في ذلك عقد لترانزيت الغاز لمدة خمس سنوات، وبموجبه تتعهد شركة "غازبروم" الروسية بضخ 65  مليار متر مكعب من الغاز في السنة الأولى و40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع المقبلة.

وتعد روسيا المورد الرئيسي لأوروبا بالنسبة للغاز، حيث أنها توفر نحو 30% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وتقوم روسيا بضخ الغاز من أراضيها إلى أوروبا عبر عدة مسارات أحدها يمر عبر أوكرانيا.

ويظهر من بيانات موقع شركة "غازبروم" الروسية أنها ضخت في 2018 قرابة 200.8 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا.  

المصدر: "نوفوستي"

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