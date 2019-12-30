روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى صفقة كبيرة حول نقل الغاز

وقعت روسيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، بعد مفاوضات استمرت 5 أيام بين الجانبين، حزمة من الوثائق الخاصة بنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وقال رئيس شركة "غازبروم"، ألكسي ميلر، في تصريحات صحفية: "بعد مفاوضات مستمرة منذ 5 أيام دون أي انقطاع في فيينا، تم التوصل إلى قرارات وتوافقات نهائية، مع التوقيع على دائرة كاملة من الاتفاقات والعقود تشكل صفقة كبيرة أعادت التوازن في مصالح الطرفين".

وأضاف ميلر: "تتخذ هذه الوثائق طابعا قانونيا منذ هذا اليوم، وتضمن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر 2019".

وشدد على أن شركة "غازبروم" فعلت كل ما كان بوسعها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وأكدت مرة أخرى أنها تمثل "موردا مسؤولا وشريكا موثوقا به".

إقرأ المزيد

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده وقعت مع روسيا الاتفاق حول نقل الغاز الروسي، مبينا أن الصفقة مدتها 5 سنوات.

وقال زيلينسكي عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "نهاية للسنة لكن ليس للإنجازات. أوكرانيا وقعت عقدا حول نقل الغاز لمدة 5 سنوات، سنحصل خلالها على أكثر من 7 مليارات دولار مع إمكانية تمديد الطرفين عمل الاتفاق لـ 10 أعوام إضافية".

وأشار إلى أن حجم الغاز المنقول عبر أراضي أوكرانيا سيصل على أقل تقدير في العام الأول إلى 65 مليار متر مربع، و40 مليار متر مربع في كل من السنوات الـ 4 الباقية، مضيفا: "أوروبا تعلم أننا لن نفشل في ما يخص أمن الطاقة".

المصدر: وكالات