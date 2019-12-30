 
مباشر
عاجل
السيستاني يدين القصف الأمريكي على مواقع "الحشد الشعبي" في العراق

السعودية.. السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة

مال وأعمال

السعودية.. السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة
Reuters
السعودية.. السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzkx

يدخل قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة في السعودية حيز التطبيق اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2020، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية.

إقرأ المزيد
مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارا حول الأنشطة التجارية يثير جدلا بين مواطني المملكة
مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارا حول الأنشطة التجارية يثير جدلا بين مواطني المملكة

ووفقا للقرار فإنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات، التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2020.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في منتصف يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك مقابل رسم مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.

المصدر: "أرقام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نائب هولندي يعلن عن مسابقة للرسوم المسيئة للرسول محمد!