وكالة "رويترز" تكشف عن صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة "النقد العربي السعودي"

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، بأن صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة "النقد العربي السعودي" بلغ 1.853 تريليون ريال في نوفمبر 2019.

وحسب "رويترز" فقد نما المعروض النقدي (ن3) في السعودية 5.2 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر.

كما نما إقراض القطاع الخاص بالسعودية 4.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية مطلع ديسمبر الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة للعام 2019 ويبلغ الإنفاق الحكومي بها 1.106 تريليون ريال.

وقدم وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الجاري، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد.

وأوضح وزير المالية أن "الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنا ملحوظا خلال العام 2018، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 إلى نحو 136 مليار ريال، أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار، أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017 الذي بلغ 238 مليار ريال، أي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي".

المصدر: رويترز