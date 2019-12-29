صحيفة: 1250 جنيها في البطاقات التموينية للمصريين خلال أيام

أفادت الغرف التجارية المصرية بأنها ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيها "لكل شخص يكفل 5 أفراد كحد أقصى" خلال أيام، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن".

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ويأتي هذا الإجراء ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الغرف التجارية قولها إن "الـ1250 جنيها لكل فرد ستوزع على 6 أشهر، تبدأ في يناير وتستمر حتى يونيو 2020"، مشيرة إلى أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام بطاقات التموين في المحال المشاركة بالمبادرة، مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.

وتقدم المصانع والمحلات المشاركة في المبادرة خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم، وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصما إضافيا تحدد نسبته على كل سلعة.

وتوفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشجيع شراء المنتج المحلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل المصانع العامة ودعم التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية.

المصدر: "الوطن"