النفط العراقية تكشف طرق تعويض توقف إنتاج حقل الناصرية

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، إن إيقاف الإنتاج مؤقتا من حقل الناصرية في جنوب البلاد، بسبب الاحتجاجات هناك، لن يؤثر على صادرات العراق من النفط وإنتاجه.

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وجاء في بيان الوزارة: "العراق سيعوض توقف الإنتاج من الناصرية بزيادة الإنتاج من حقول البصرة".

وكان محتجون قد اقتحموا حقل الناصرية يوم السبت وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم الأمر، الذي أدى إلى توقف الحقل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء المظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في 1 أكتوبر الماضي، لكن سبق وأن أغلق المحتجون مداخل عدد من المصافي والموانئ في جنوب البلاد.

ويتراوح حجم إنتاج النفط في حقل الناصرية الواقع في محافظة ذي قار بجنوب العراق، والذي لا تعمل فيه أي شركات أجنبية، يتراوح بين 90 إلى 100 ألف برميل في اليوم الواحد.

ويعتمد اقتصاد العراق على صادرات النفط التي تشكل ما يزيد على 90% من إيراداته، ويعتبر هذا البلد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك".

المصدر: وكالات