وزير سوداني: ننوي إرجاء رفع الدعم عن الوقود حتى مارس المقبل

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم السبت، إن الحكومة الانتقالية في بلاده تعتزم تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي يزمع عقده بعد ثلاثة أشهر.

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وقال صالح لـ "رويترز": "اجتمع رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير، واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في ميزانية العام 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل".

وأضاف: "على ضوء مقررات هذا المؤتمر، تتقرر السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع".

ويوم الجمعة، أعلن وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، أن الحكومة الانتقالية تخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجيا في 2020 ومضاعفة أجور القطاع العام لتخفيف أثر تنامي التضخم.

وقال البدوي في معرض حديثه عن مشروع الميزانية للعام 2020، اليوم الجمعة، إن الميزانية تقترح رفعا تدريجيا عن دعم المحروقات، فيما أبقت الدعم على القمح وغاز الطبخ، موضحا أنه من الصعب الحفاظ على تضخم منخفض وسعر صرف مستقر في ظل استمرار الدعم السلعي.

يذكر أن معدل التضخم الرسمي في السودان بلغ 58% في أكتوبر الماضي، لكن الشواهد تشير إلى أن الأسعار تزيد بمعدلات أسرع بكثير. وتعمل الحكومة الانتقالية السودانية برئاسة عبد الله حمدوك على إصلاح اقتصاد البلاد.

المصدر: رويترز