واشنطن تمهل الشركات المشاركة في "السيل الشمالي-2" حتى 20 يناير

أمهلت وزارة الخارجية الأمريكية الشركات المشاركة في مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي للغاز حتى 20 يناير المقبل لتفلت من العقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات في حال لم تظهر الشركات المرتبطة بالبناء نية لوقف الأعمال".

وأضافت أن على الشركات أن توقف أعمالها خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قانون الميزانية الدفاعية، التي تضم فرض عقوبات على مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" للغاز، أي حتى 20 يناير المقبل.

من جهته، أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن وزارته تتوقع إطلاق مشروع "السيل الشمالي-2" قبل نهاية عام 2020، وقد تقوم سفينة "الأكاديمي تشيرسكي" الموجودة حاليا في ميناء ناخودكا الروسي بالشرق الأقصى بإكمال مد الأنابيب، لكن ذلك يتطلب أعمالا إضافية.

وكانت شركة Allseas السويسرية التي تقوم بمد أنابيب "السيل الشمالي-2"، قد علقت أعمالها وسحبت سفنها المشاركة في المشروع بسبب العقوبات الأمريكية.

لكن وزير الطاقة الروسي أكد أن شركة "Nord Stream 2 AG"، التي تدير المشروع، تستطيع إكمال المشروع حتى في غياب المقاولين الأجانب، وأن روسيا قادرة على تنظيم كل الأعمال الضرورية لذلك.

المصدر: وكالات