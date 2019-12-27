"غازبروم" تدفع نحو 3 مليارات دولار لـ "نفطوغاز" الأوكرانية

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها دفعت 2.9 مليار دولار لشركة "نفطوغاز" الأوكرانية، تنفيذا لحكم محكمة ستوكهولم وفي إطار الصفقة حول ترانزيت الغاز التي تم التوصل إليها هذا الشهر.

وأكدت الشركة الأوكرانية حصولها على الأموال من "غازبروم"، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يضم التعويضات بحجم 2.56 مليار دولار مقابل الغاز الذي لم يتم توريده، والفوائد منذ صدور قرار محكمة ستوكهولم في فبراير 2018.

إقرأ المزيد

وكانت موسكو وكييف قد اتفقتا، يوم 20 ديسمبر الجاري، على عقد جديد لنقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكراني وتسوية الخلافات بين "غازبروم" و"نفطوغاز".

وينص الاتفاق الجديد الذي تم إبرامه لمدة 5 سنوات، على دفع "غازبروم" التعويضات للشركة الأوكرانية بحجم 2.9 مليار دولار بموجب قرار محكمة ستوكهولم مقابل تخلي أوكرانيا عن مطالبها بتجميد أصول "غازبروم" بقيمة 7.4 مليار دولار. كما اتفق الطرفان على سحب الدعاوى القضائية التي رفعاها ضد بعضهما البعض، والتي لم تصدر أحكام نهائية بشأنها.

المصدر: وكالات