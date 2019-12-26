فرنسا تفرض غرامة مالية على شراء السجائر من الباعة المتجولين

يواجه الأشخاص الذين يشترون السجائر من باعة متجولين غير مرخصين في فرنسا، غرامة قدرها 135 يورو (150 دولارا)، في تدبير من شأنه المساعدة في التصدي لهذه الظاهرة.

وقالت النائبة أليكساندرا لوي من "الجمهورية إلى الأمام" الحزب الرئاسي القائم على هذه المبادرة، إن أول محاضر الضبط قد تسطر سريعا، إذ إن المرسوم الذي ينص على هذه المخالفة من الدرجة الرابعة نُشر في 20 ديسمبر.

وأضافت أن هذا التدبير منتظر من جانب الشرطة في الأحياء التي تشهد هذه الظاهرة بصورة خاصة، أبرزها حي باربيس الباريسي أو وسط مدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا.

وأشارت لوي إلى ضرورة "وضع المشترين أمام مسؤولياتهم"، متحدثة عن "تحد مرتبط بالصحة العامة والسلامة".

ويمثل الاتجار غير القانوني بمنتجات التبغ ظاهرة واسعة الانتشار في فرنسا تؤججها عمليات الاستيراد المنظمة وحالات تهريب محلية في المناطق الحدودية، فخلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2019، صادرت السلطات الجمركية 282.7 طن من تلك المنتجات، في ارتفاع نسبته 78% خلال عام.

المصدر: أ ف ب