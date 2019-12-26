خبير اقتصادي مصري لـ RT: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يبشر بنمو الاقتصاد

أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي المصري ورئيس القطاع المؤسسي بشركة "ميداف" للاستثمارات، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي من الدولار أمر مبشر لاقتصاد البلاد.

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وجاءت تعليقات أبو الفتوح بعد ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى نحو 45.354 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.247 مليار دولار، في نهاية أكتوبر 2019، أي بارتفاع قدره نحو 107 ملايين دولار.

وأضاف أن "هذا المستوى من الاحتياطيات الأجنبية يعتبر من الأخبار الجيدة عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري، وأحد النتائج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016، على الرغم من عدم انعكاس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي على الأحوال المعيشية للمواطن بشكل ملموس".

ويرى أبو الفتوح أن "النمو المستمر في الاحتياطي النقدي الأجنبي يترجم ثقة المستثمرين الأجانب ونظرة المؤسسات الدولية، وإلا كان من المستحيل ضخ كل هذه الأموال في مصر"، مؤكدا على أن "التنمية المستدامة هي وحدها الكفيلة باستمرار تدفق العملات الصعبة والازدهار الحقيقي".

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT