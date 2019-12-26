هل ستدعو إيران الشركات الأجنبية لاستثمار حقلها النفطي الضخم؟

كشف الممثل التجاري الروسي في إيران، رستم تشيجانشين، عن أن طهران لم تدعو بعد الشركات الأجنبية، بما في ذلك الروسية، للمشاركة في تطوير حقل النفط الضخم التي اكتشفته مؤخرا.

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وقال لوكالة "نوفوستي" الروسية: "سمعنا عن اكتشاف هذا الحقل النفطي في إيران، حتى الآن لم تبادر إيران بدعوة الشركات الروسية والأجنبية، على حد علمي، لتطوير هذا الحقل".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في نوفمبر الماضي عن اكتشاف حقل نفطي ضخم في إيران تقدر احتياطاته المؤكدة بـ53 مليار برميل من الخام.

ولفت الرئيس حينها إلى أن اكتشاف حقل النفط هذا تم بفضل جهود الشركة الوطنية الإيرانية للنفط المبذولة منذ عام 2016 حتى الأسبوع الماضي، مشددا على أنه إذا استخرجت شركة النفط الإيرانية 1% من هذا الحقل فإن عائدات إيران السنوية من النفط ستزيد 32 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"